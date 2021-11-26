В Самарской области появятся новые пассажирские суда на подводных крыльях «Валдай-45Р» и «Метеор-120Р»

В Самаре появятся два новых судна на подводных крыльях. Фото: РЕЧФЛОТ-63

Министерство транспорта Самарской области выделит субсидии речным перевозчикам на оплату лизинговых платежей за приобретение судов на подводных крыльях «Валдай-45Р» и «Метеор-120Р». Сумма субсидии отражена в проекте областного бюджета на 2022-2024 годы.

На данные средства приобретут в лизинг суда, которые будут осуществлять перевозку пассажиров и их багажа на территории Самарской области. На оплату лизинга на покупку «Валдай-45Р» в 2022 году выделено 5,8 миллионов рублей, а в 2023-2024 годах будет выделено почти 89 миллионов рублей на остаток платежа по «Валдаю» и на приобретение «Метеор-120Р».

Напомним, в Самаре с конца октября начали завершать пассажирскую навигацию по реке Волга. Так, в настоящее время закрыли несколько остановочных пунктов в Самаре, а с 29 ноября завершается грузовая переправа. Ранее «Комсомолка» показывала первый ледостав на реке Самара в ноябре 2021 года.