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Общество26 ноября 2021 7:40

В Самарской области нашли ребенка, которого потеряли в Новосемейкино 25 ноября 2021 года

Максима Радькова нашли на следующий день
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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В группе "ЛизаАлерт" появилась фото с подписью и завершении поиска ребенка. Фото: ЛизаАлерт

В группе "ЛизаАлерт" появилась фото с подписью и завершении поиска ребенка. Фото: ЛизаАлерт

Полицейские Самарской области сообщили о завершении поиска пропавшего 10-летнего Максима Радькова, который ушел из дома в поселке Новосемейкино 25 ноября 2021 года. Информация о его нахождении появилась на следующий день, 26 ноября.

Как рассказали в ГУ МВД по Самарской области, школьник ушел из дома играть в футбол на поле на улице Школьной. С 18:00 о его местонахождении не было известно. К поиску подключились сотрудники правоохранительных органов, а также волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».

В комментариях под постом с информацией о пропаже ребенка появились комментарии, что кто-то из жителей поселка видел мальчика в одном их местных магазинов. Эта информация не была подтверждена официально и проверялась инфоргами «ЛизаАлерт».

Утром, 26 ноября, полицейские сообщили, что мальчик нашелся. Информации о том, где он был и как он себя сейчас чувствует, в настоящее время нет.