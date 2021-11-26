Перевозчика оштрафуют за нарушение регулярности рейсов автобуса № 26 в Самаре

Самарцы недовольны работой автобуса № 26 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары пожаловались на работу автобуса № 26, который курсирует от поселка Сухая Самарка до автостанции «Аврора». По словам горожан, дождаться их стало сложно.

— С 17 ноября автобус № 26 утром идет с интервалом 50-60 минут. Я увольняюсь с работы, потому что из-за нового расписания постоянно опаздываю. Кто мне за это ответит?! — написала одна из самарчанок в твиттере.

В компании «СамараАвтоГаз» сообщили, что на маршруте работают 6 единиц транспорта. Также перевозчик отметил, что интервал движения автобусов составляет 40 минут и он якобы не менялся.

Между тем в департаменте транспорта Самары заявили, что перевозчика ждет наказание за нарушение регулярности выполнения рейсов. Его оштрафуют.

Напомним, ранее стало известно, что размер санкции для тех перевозчиков, которые не выполнят месячный план, составит 1600 рублей. Эту сумму будут умножать на количество маршрутов, на которых был срыв рейсов.