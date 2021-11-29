В Самаре в 2023 году появится памятник газовой плите

Самарцы прислали в СВГК 11 вариантов памятника плите

Средневолжская газовая компания подвела итоги открытого конкурса на разработку художественной концепции памятника кухонной газовой плите. Конкурс был объявлен в сентябре и посвящен грядущему 75-летию газификации первых квартир областной столицы. Памятник газовой плите должен появиться в Самаре уже в 2023 году.

- Кухонная плита – символ домашнего очага, уюта, центр притяжения семьи. Поэтому именно газовая плита должна стать сердцем будущей скульптурной композиции, посвященной труду куйбышевских и самарских газовиков, – отметил председатель правления ООО «СВГК», председатель жюри конкурса Иван Аветисян.

Новый памятник призван будет напомнить жителям и гостям Самары о том, как предмет бытовой техники положил конец эпохе керогазов, примусов и дровяных печей. «Куйбышевгоргаз» был создан сразу после окончания Великой Отечественной войны в 1945 году и с тех пор началась газификация областной столицы. В 1948 году в самарских квартирах появились первые 300 газовых плит, а сейчас СВГК проводит техническое обслуживание уже 300 тысяч плит в Самаре.

На конкурс было представлено 11 творческих работ. В конкурсе приняли участие, как сотрудники газовой компании, так и жители Самарской области. Самой взрослой участницей стала жительница поселка Зубчаниновка, которой исполнилось 84 года.

Участники присылали свои предложения в оргкомитет в основном в виде краткого описания или рисунка. На объемное воплощение идеи не отважился ни один из конкурсантов. Жюри отметило, что революционно новой концепции конкурсантами предложено не было. Однако все 11 представленных на конкурс работ внесли свой вклад в развитие базовой идеи: кухонная плита, которая сделала комфортней жизнь миллионов людей, действительно стала символом современного домашнего очага, одним из факторов объединения семьи для нескольких поколений самарцев.

Всем, кто прислал свои работы, будут вручены памятные сувениры от газовой компании. Совсем скоро специалисты в области пластического искусства рассмотрят несколько вариантов доработки концепта скульптурной композиции.