Мораторий на повышение стоимости проезда могут ввести в Самаре

В следующем году стоимость проезда планируют поднять до 35 рублей за наличный расчет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре могут ввести мораторий на рост цен на проезд в общественном транспорте. После очередного повышения, которое планируется на 2022 год, тарифы не будут менять до конца 2023-го. Об этом сообщил первый заместитель главы Самары Владимир Василенко.

— Мы берем на себя обязательства: после повышения стоимости проезда с 2022 года тарифы будут действовать до конца 2023 года, повышений не будет, — отметил вице-мэр.

Напомним, в следующем году проезд в общественном транспорте может подорожать до 35 рублей за наличный расчет. По карте меньше — 32 рубля. Стоимость разовой поездки по карте школьника и студента планируется сделать на 1 рубль дороже — 16,6 и 17 рублей соответственно. Для владельцев социальных карт ничего не изменится. Они по-прежнему будут платить 270 рублей в месяц за 90 поездок.

Отметим, что данные расчеты — предварительны. Тарифы еще не утверждены. Сейчас идет их обсуждение.