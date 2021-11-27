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Общество27 ноября 2021 5:55

В Самаре улицу Демократическую собираются продлить до Крутых Ключей

Такая задумка попала в Генплан города
Егор ЗЛЫГОСТЬЕВ
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В Самаре планируют продлить улицу Демократическую до Крутых Ключей

В Самаре планируют продлить улицу Демократическую до Крутых Ключей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре планируют продлить улицу Демократическую от Волжского шоссе до микрорайона Крутые Ключи. Такой проект внесли в Генеральный план города, который в скором времени представят на обсуждение общественности.

Седя по представленной в проекте карте, участок от проспекта Кирова до Волжского шоссе планируют реконструировать и продлить. В проекте также предполагается размещение двух многоуровневых развязок – одна будет находиться на пересечении с Красноглинским шоссе, вторая в Крутых ключах.

Также в проекте поправок в Генплан есть идеи по строительству канатной дороги к 2030 году и продления самарского метро.