В Самаре улицу Дальнюю предложили назвать именем Дениса Ковбы

В Самаре хотят назвать улицу именем игрока

В Самаре предложили назвать именем футболиста Дениса Ковбы улицу около стадиона "Самара Арена". Петиция с этой инициативой появилась на сайте change.org, подписать ее приглашают всех горожан. Инициаторами выступила группа болельщиков.

Денис Ковба ушел из жизни 18 ноября 2021 года в возрасте 42 лет. С ним попрощались в выходные на прошлой неделе. Самарцы вспоминают с фанатской любовью и самого спортсмена и команду того времени, которая отличилась одними из самых серьезных достижений для клуба за всю историю. Тогда "Крылья" стали бронзовым призером страны и сыграли в кубке УЕФА.

- Игроки той команды навсегда останутся в сердцах болельщиков, как свои, родные. Денис Ковба в 2000-2009 всегда был в обойме основного состава, вне зависимости от того, насколько “звездный” был состав, какой был годовой бюджет клуба и какая стояла перед командой задача, - говорится в петиции.

Об этом обращении на своей странице в Фейсбуке рассказала и самарчанка Мария Иванова, которая отметила, что Денис Ковба был человеком, искренне болеющим за спорт. Он поддерживал женскую команду "Крыльев", искренне интересовался ее воспитанниками.

- Мы, нижеподписавшиеся, считаем, что Денис Юрьевич должен быть ВСЕГДА связан с "Крыльями". Денис Ковба один из тех игроков, которые являются олицетворением "Крыльев Советов", - отмечают авторы.

Назвать именем Дениса Ковбы предлагают улицу Дальняя около стадиона "Самара Арена", чтобы имя спортсмена, который даже уйдя из клуба не убирал слова "Крылья Советов" в профиле инстаграма, помнили во все времена.

Если вы хотите поддержать петицию, подпишите ее на сайте.