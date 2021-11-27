Судьбу крематория под Самарой определит суд до конца ноября 2021 года

Крематорию никак не найдут места

Прокуратура Самарской области обратилась в суд по вопросу строительства крематория в Красноярском районе. Здесь поддержали позицию жителей и попросили проверить правомерность действий местной администрации. Судьбу строительства крематория теперь определят до конца ноября.

Власти решили построить санаторий с двумя печами рядом с селом Хорошенькое, но жителей такое решение возмутило. Дело в том, что на территории, где запланировали стройку, слишком близко к поверхности залегают грунтовые воды. А значит, в процессе работы крематорий может загрязнять их. При этом местным жителям не дали возможности участвовать в общественных слушаниях.

Прокуратура попросила суд проверить нарушения при составлении документов о зонировании и работе с жителями. Суду предстоит разобрать все обстоятельства и определить, будут ли здесь строить крематорий или же придется поискать для него другое место.

Крематорий в Самаре никак не могут построить, потому что никто не согласен, чтобы он находился рядом с каким-то населенным пунктом. Строить же его в чистом поле невыгодно, так как для этого нужны определенные коммуникации. КП-Самара будет следить за происходящим.