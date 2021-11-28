В Самаре 27 ноября 2021 года перенесли автобусные остановки около ТЦ «Аврора»

На местах привычных остановок установили пешеходные ограждения Фото: принтскрин видео.

27 ноября 2021 года городские власти перенесли остановки общественного транспорта возле торгового центра «Аврора». На бывших остановочных пунктах установили ограждения, а автобусы теперь останавливаются в нескольких метрах от привычного места.

Самарский видеоблогер Евгений Щекин снял с высоты перекресток Авроры и Аэродромной и показал новые остановки общественного транспорта. Теперь автобусы № 70, 207, 217 и 266, которые курсируют по улице Аэродромной в сторону Промышленности, будут останавливаться напротив дома №53 по Аэродромной, то есть за перекрестком. Автобусы №21м, 89, 226 и 35 при левом повороте на улицу Авроры с Аэродромной будут останавливаться на остановочном пункте напротив дома №109.

Остановки поменяли также и у трамваев. Теперь трамваи №3, 4 и 11 будут делать остановку напротив центрального входа в торговый центр «Автора» со стороны Аэродромной. Остановочный пункт расположен напротив дома №47а по улице Аэродромной.

Напомним, администрация Самары сообщила, что в областной столице продолжают устанавливать пешеходные ограждения, которые призваны обезопасить дорожное движение. Так, с начала года было установлено порядка 7 тысяч погонных метров заборов вдоль дорог, чтобы предотвратить выход пешеходов на проезжую часть.