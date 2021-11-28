Под Самарой насмерть разбился 30-летний водитель на автомобиле «Лада Калина»

Водитель не выжил. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самарской области, днем 27 ноября 2021 года, произошло смертельное ДТП на трассе «Ульяновск-Димитровград-Самара». Злостный нарушитель ПДД, который привлекался к административной ответственности 21 раз, не справился с управлением и опрокинулся на «Ладе Калине» в кювет.

По предварительным данным полицейских, 30-летний мужчина превысил скорость и на скользкой трассе не справился с управлением. Автомобиль занесло и он съехал в кювет, где перевернулся.

От полученных травм водитель скончался на месте ДТП. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Напомним, утром 28 ноября под Сызранью произошло еще одно смертельное ДТП. В условиях сильного снегопада женщина за рулем «Джили» не справилась с управлением и врезалась во встречную фуру. Легковой автомобиль буквально разорвало на части, автолюбительница погибла.