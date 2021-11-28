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Происшествия28 ноября 2021 12:54

В Самаре около Губернского рынка пассажирский автобус врезался в фонарный столб

На месте ДТП работают сотрудники экстренных служб
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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Информации о пострадавших пока нет

Информации о пострадавших пока нет

Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Днем, 28 ноября 2021 года, в Самаре рядом с Губернским рынком произошла авария с участием общественного транспорта. К месту ДТП были направлены экстренные службы города.

- По предварительным данным, 53-летний водитель автобуса не справился с управлением и врезался в световую опору. Погибших нет, пострадали два пассажира, - сообщили «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских в аварии пострадали два пассажира автобуса. С места ДТП их госпитализировали на скорой в ближайшую больницу. По факту происшествия проводится проверка.

Сейчас на месте аварии сотрудники полиции обеспечивают беспрепятственный проезд других участников дорожного движения. Также проводится опрос очевидцев аварии.