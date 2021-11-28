В Тольятти шайка подростков ограбила зоосалон на улице Юбилейной

В банде около 10 подростков Фото: принтскрин видео.

В субботу, 27 ноября 2021 года, в Тольятти на улице Юбилейной, 21Б подростки ограбили зоосалон. Об этом сообщили владельцы парикмахерской для животных на официальной странице в социальных сетях.

Сотрудники зоосалона опубликовали видеозапись, где банда подростков зашли в помещение, стащили со стола ящик с пожертвованиями для приюта, а потом сбежали. Пострадавшие просят опознать детей и привлечь родителей к ответственности за их поведение.

- Эти подростки своим поведением похожи на малолетнюю ОПГ. Они украли деньги, которые люди жертвовали на приют для животных. Причем одна из участниц налета была с собакой. Страшно за нынешнее поколение, - пишут сотрудники зоосалона в Тольятти.

Как выяснилось, это не первое нападение на зоопарикмахерскую. Как рассказали сотрудники, на прошлой недели эти же подростки пришли в салон и громили все, что попадалось им под руку. В этот раз они уже пришли целенаправленно за ящиком с деньгами.

Напомним, 21 ноября 2021 года, в Тольятти подростки ворвались в пекарню и стащили с прилавка продукцию. Сложно сказать, одни и те же ли дети совершают ограбления в Тольятти. Как сообщили «КП-Самара» полицейские, по факту происшествия проводится проверка, устанавливаются личности налетчиков. Если преступники окажутся несовершеннолетними, то отвечать за их поступок будут законные представители.