В Минтрансе рассказали, что заездов на трассу «Обход Тольятти» в Шигонском районе не будет

Трассу и Волжский мост должны достроить к 2024 году / Фото: правительство Самарской области

Проезд по трассе «Обход Тольятти» с мостом через Волгу, которые строят у села Климовка в Шигонском районе, будет платным. Обычно съездов с таких дорог в мелкие населенные пункты не делают. Информацию об этом подтвердили в региональном министерстве транспорта. По данным ведомства, проект действительно не предусматривает заездов на дорогу в Шигонском районе.

Заезды на платный участок обустроят в других местах. Первый — на пересечении с федеральной трассой М-5 «Урал» рядом с поселком Зеленовка Ставропольского района, второй — на подъезде к Ульяновску (дорога Сызрань — Ульяновск), севернее села Троицкое Сызранского района, третий — на пересечении с дорогой Тольятти — Ягодное.

Не исключено, что в дальнейшем могут построить дополнительные съезды на трассу «Обход Тольятти». Необходимость этого рассмотрят уже во время эксплуатации объекта.

Напомним, строительная готовность новой дороги и Волжского моста сейчас составляет 37,8%. До конца 2021 года она должна подрасти до 43,23%. Объект планируется возвести к 2024-му.