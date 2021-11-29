Еще 50 автобусов могут поступить в Самару в 2022 году

Департамент транспорта ведет переговоры о покупке новых автобусов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2022 году в Самаре продолжат обновлять автобусный парк. В город могут поступить еще 50 автобусов большой вместимости. Об этом сообщил глава департамента транспорта Сергей Маркин.

— Мы ведем переговоры о приобретении в первом квартале 2022 года не менее 50 новых автобусов, — рассказал чиновник в начале ноября 2021 года на заседании профильного комитета гордумы.

Напомним, автобусными перевозками в областной столице занимается компания «СамараАвтоГаз». Недавно у фирмы сменился собственник. Ее приобрела московская организация «Ранд-Транс». Летом она предоставила городу 10 автобусов с кондиционерами. Сейчас они курсируют по маршруту № 67.