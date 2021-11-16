Учредителем «СамараАвтоГаза» стал частник Александр Судаков

Компанию "СамараАвтоГаз" выкупила московская фирма "Ранд-Транс" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

У компании «СамараАвтоГаз» появились новые владельцы. Фирму выкупил московский «Ранд-Транс». При этом учредителем стал индивидуальный предприниматель Александр Судаков. Информацию о смене собственников подтвердили в городском департаменте транспорта.

- Для нас не особо важно, кто является собственником компании. Заключен контракт, согласно которому предприятие должно работать и обслуживать маршруты. Никаких изменений в нем не будет. Общественный транспорт будет работать, как работал, - заявил ранее в эфире радио «КП-Самара» замглавы дептранса Юрий Тапилин.

Напомним, ранее компания «Ранд-Транс» по собственной инициативе пригнала из Москвы в Самару 10 автобусов с кондиционерами. Их запустили на маршруте № 67.