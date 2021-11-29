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Здоровье29 ноября 2021 12:35

В Самарской области не проводится вакцинация подростков от коронавируса в ноябре 2021

В России зарегистрирована вакцина для детей от 12 до 17 лет
Вячеслав СОРОКИН
Вячеслав СОРОКИН
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Вакцина от коронавирус для подростков уже появилась

Вакцина от коронавирус для подростков уже появилась

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в настоящее время не проводится вакцинация от коронавируса для подростков. Об этом «КП-Самара» сообщили в региональном правительства.

Ранее появилась информация, что в школах региона якобы начали составлять списки детей для предстоящей вакцинации. Однако, по данным регионального минобра и департамента образования Самары, рекомендаций о вакцинации школьников от коронавируса не поступало.

- Вместе с тем, региональные медицинские учреждения на постоянной основе проводят подготовительную работу по вопросам вакцинации несовершеннолетних, в том числе от гриппа и других инфекций, - говорится в сообщении. Отмечается, что, вероятно именно это послужило поводом для дискуссий относительно вакцинации от коронавируса для подростков.

В России зарегистрирована вакцина от коронавируса для детей в возрасте от 12 до 17 лет – «Спутник М» (или «Гам-КОВИД-Вак М»). Сейчас первые партии находятся на контроле качества, который продлится в районе трех недель. Предполагается, что применение новой вакцины начнется в конце декабря текущего года.

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