На продление ул. Авроры в Самаре направят 2,7 млрд рублей

Улицу Авроры продлят от Московского шоссе до улицы Ново-Садовой Фото: Google. Карты.

Стало известно, сколько денег направят на продление улицы Авроры в Самаре. Такая статья расходов прописана в проекте бюджета на 2022-2024 годы.

Так, в 2022 году на строительство дороги власти планируют направить 200 млн рублей, в 2023-м — 1 млрд рублей, а в 2024-м — 1,5 млрд рублей. Точные сроки начала работ пока не сообщаются.

Напомним, улицу Авроры хотят продлить до улицы Ново-Садовой. Она пройдет в обход Ботанического сада. При этом на пересечении с Московским шоссе намерены построить развязку с тоннелем. По типу тех, что уже есть на проспекте Кирова и Ракитовского шоссе.

Ранее министр транспорта и автодорог Иван Пивкин рассказал «КП-Самара», что проект уже готов. Сейчас документация проходит госэкспертизу. Власти надеются, что новый транспортный объект поможет разгрузить Московское шоссе у Центрального автовокзала.