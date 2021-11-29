Стали известны подробности стрельбы в районной больнице, в которой пострадал полицейский

Пострадавшего полицейского госпитализировали с простреленной голенью Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

25-летний сержант полиции Александр П. попал в больницу после того, как в него выстрелил напарник. ЧП произошло под утро 26 ноября в одной из палат больницы Красноармейского района.

- Там был выставлен конвой для охраны осужденного за кражу, который в больнице находился на стационарном лечении в связи с раной правой голени, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» собственные источники в правоохранительных органах. – Оба полицейских на службу заступали трезвыми, соответствующие акты имеются. Им выдали табельное оружие. Выстрелы прозвучали в 3.40 утра.

Камер в палате нет, так что восстанавливать детали произошедшего теперь приходится по воспоминаниям участников этих событий.

Получается следующее: 23-летний Максим Ш. «по неосторожности» (по некоторым данным, молодой человек задремал) выстрелил дважды в товарища, который зашел в палату. В итоге сам себе прострелил указательный палец на левой руке, а коллеге – голень. Пострадавшего полицейского госпитализировали, правда пока не ясно, в ту же больницу, где он словил пулю, или в другую.

Александр же сейчас объясняется с начальством. Молодого человека со службы пока не уволили. Однако сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, так что с карьерой в правоохранительных органах, вполне возможно, ему придется распрощаться.

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