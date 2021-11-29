Сотрудники ФСБ задержали в Новокуйбышевске трех полицейских

В 2017 году Сергея награждали благодарственным письмом Самарской Губернской Думы за помощь пострадавшим и поимку преступника Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Трое сотрудников полиции Новокуйбышевска задержаны сотрудниками ФСБ по подозрению в коррупции.

Фото одного из них – сотрудника патрульно-постовой службы полиции Сергея В., на сайте облМВД можно найти среди стражей порядка, которых награждали в 2017 году за особые заслуги. Сергей, в частности, получил благодарственное письмо Самарской Губернской Думы за то, что вместе с напарником не только задержал мужчину, который напал на супругов в 2016 году, но и оказал пострадавшим первую помощь, и тем самым, возможно, спас им жизнь. При получении награды Сергей заверил: это станет дополнительным стимулом «еще старательнее выполнять свои служебные обязанности».

Впрочем, как выяснили сотрудники ФСБ, старания полицейского были направлены в несколько иную сторону. 26 ноября следователи возбудили на него уголовное дело по статье «Посредничество во взяточничестве», сейчас они разбираются, насколько длинной была коррупционная цепочка, и кто получал от нее выгоду.

На данный момент, по данным собственных источников корреспондентов «КП-Самара», вместе с Сергеем задержаны еще двое полицейских, которые, в отличие от товарища, служили в ДПС. Какие претензии намерены предъявить им следователи (если намерены), пока не ясно.