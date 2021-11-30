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Общество30 ноября 2021 5:16

В Тольятти из-за сильного ветра падающие деревья атаковали автомобили

Автомобилистам рекомендуют не парковать свой транспорт рядом с ветхими насаждениями
Анастасия МЫШКИНА
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Автомобили пострадали от падающих деревьев

Автомобили пострадали от падающих деревьев

В Тольятти ночью 30 ноября 2021 года случился настоящий "древопад". Из-за сильного ветра многие ветхие деревья не устояли. Последствия их падения были не слишком приятными для автомобилистов, которые припарковали свои машины под ними. В Центре гражданской защиты сообщили, что на Приморском бульваре были повреждены несколько автомобилей. Утром их владельцев ждал неприятный сюрприз.

- Сегодня днём порывы ветра будут такими же сильными и достигать до 20 м/с. Автомобилистам настоятельно рекомендуется не парковать свой транспорт рядом с деревьями и быть внимательными на дорогах, - отметили в центре.

"Комсомолка" уже рассказывала, что делать, если на машину упало дерево и приводила подробный список шагов. Сегодня синоптики обещают ураганное усиление ветра до 20 метров в секунду, так что осторожными стоит быть и самарским водителям, да и пешеходам, которым стоит помнит об опасности незакрепленных конструкций.