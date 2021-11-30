В Самаре снесли шинный центр «Таганка» на ул. Мориса Тореза

Постройку демонтировали в принудительном порядке / Фото: УФССП по Самарской области

В Железнодорожном районе Самары снесли шинный центр «Таганка». Трехэтажное здание располагалось на улице Мориса Тореза, 26а. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.

Постройку площадью 1 тысяча кв. м признали самовольной. Мэрия города обратилась в суд с требованием обязать владельцев снести здание. Служители Фемиды удовлетворили иск.

Собственника шинного центра предупредили, что ему грозит административная ответственность за неисполнение решения суда. Однако он так и не приступили к добровольному сносу постройки. Приставы взыскали с владельца здания исполнительский сбор в 50 тысяч рублей. Но и эта мера не помогла.

В итоге мэрии пришлось найти стороннюю организацию, которая и демонтировала шинный центр. Теперь должнику предстоит компенсировать расходы на проведенные работы.