В Самарской области 30 ноября 2021 года коронавирус выявили у 908 человек

Заболеваемость COVID-19 в Самарской области продолжает идти на спад Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суточная заболеваемость коронавирусом в Самарской области упала до 908 человек. Общее число случаев заражения теперь составляет 173 830. Такие данные оперштаб приводит на вторник, 30 ноября 2021 года.

За минувшие сутки лечение закончили 615 жителей региона. За все время смогли победить ковид 130 356 человек. Выросло и число летальных случаев. Умерли еще 33 пациента. Общая смертность от коронавируса в Самарской области достигла 5 492 человека.

Напомним, в регионе отменят одно из антиковидных ограничений. Оперштаб разрешил возобновить работу выставочных центров. Пускать туда будут только тех, кто имеет QR-код о прививке или документ об отсутствии заболевания.