Треть самарцев работают удалено, находясь дома с детьми

Эффективность работы снижается из-за закрытия учебных заведений Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре выяснили, что треть работников на удаленке оказываются запертыми с детьми. Родителям тяжело совмещать присмотр за ребенком и работу.

По данным сервиса Зарплата.ру, из-за сложной эпидемиологической ситуации детсады и школы не принимают воспитанников. Родителям приходится выдерживать двойную нагрузку. Это сказывается на их эффективности. Осенью 2021 года 32% граждан вынуждены работать удаленно из-за закрытия образовательных учреждений. При этом сервис отмечает, что женщины остаются дома с детьми чаще, чем мужчины – 76% против 24%.

Больше половины родителей признались, что не успевают сделать всю работу за день и им приходится работать ночью, когда дети ложатся спать. Всего 26% пар переходят на работу из дома и остаются с ребенком вместе.

Иногда родители берут детей с собой в офис. Многие чувствуют вину, а больше половины респондентов (53%) рассказали, что коллеги с пониманием относятся к присутствию ребенка в офисе.