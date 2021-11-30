В Самаре планируют перенести речной порт с Сухой Самарки на Красную Глинку

Самарцам представили скорректированный Генплан города Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре на общественное обсуждение вынесли скорректированный генеральный план города. В генплан в ноябре 2021 года чиновники внесли ряд изменений. Так, например, планируется перенести речной грузовой порт.

В опубликованном документе отражено перспективное строительство речного порта на Красной Глинке. Речпорт планируют перенести из русла Сухой Самарки. В Генплане данный объект отмечен соответствующим знаком.

Напомним, общественное обсуждение нового генерального плана Самары продлится до 16 декабря 2021 года. Однако внести свои замечания можно только до 10 декабря. Ознакомиться с проектом можно в здании департамента градостроительства на ул. Галактионовская, д. 132, холл 1-го этажа. Экспозиция работает с понедельника по четверг с 9.00 до 17.00, в пятницу с 9.00 до 16.00.

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