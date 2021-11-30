Бюджет Самарской области на 2022-2024 годы принят во втором чтении

В главный финансовый документ внесли несколько поправок / Фото: правительство Самарской области

Во вторник, 30 ноября 2021 года, во втором чтении был принят бюджет Самарской области на 2022-2024 годы. Проект главного финансового документа поддержали 36 депутатов губернской думы, еще 10 — воздержались. Против никто не выступил.

После первого чтения в бюджет внесли более сотни поправок: 27 из них уже учли, еще 21 — отклонили из-за недостаточной проработки. Оставшиеся изменения попали в «лист ожидания».

— Поправки отражают мнение людей и многих общественных организаций. Я думаю, земляки их оценят, — сказал губернатор Дмитрий Азаров, поблагодарив депутатов и профильные министерства за проделанную работу.

Отметим, что в регион из федеральной казны в 2022 году поступят 56,8 млрд рублей. Это рекордная сумма. В итоге доход областного бюджета составит 239 млрд рублей, а расходы — 245 млрд рублей. Согласно внесенным поправкам, более 31 млрд рублей – с учетом платежей населения на ОМС, которые проходят через федеральный фонд, – будет направлено на систему здравоохранения, свыше 35 млрд — на соцзащиту населения и примерно столько же — на образование и транспорт.