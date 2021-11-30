В Самаре 30 ноября 2021 года городские травмпункты оказались переполнены из-за гололеда

Многие самарцы не смогли добраться до работы целыми и невредимыми в гололед

30 ноября 2021 года в Самарской области объявили оранжевый уровень опасности из-за гололеда, дождя, снега и ураганного ветра. Люди, спешащие на работу сегодня утром, были поражены погоде. Многие самарцы не смогли дойти до места назначения без травм.

Жители Самары показали, что происходило в городских травмпунктах во время сильного гололеда. Очередь к врачу выстраивалась даже на улице, так как помещение было переполнено травмированными пациентами.

Ранее «КП-Самара» рассказывала, где в Самаре находятся травмпункты и куда можно обратиться за помощью, если получил травму.

Кроме того, во время гололедицы в Самаре резко увеличилось количество ДТП. Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей держать дистанцию и быть предельно внимательными на дороге.