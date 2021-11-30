В Самарской области планируют смягчить введенные коронавирусные ограничения

Ситуация с коронавирусом немного стабилизировалась Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 29 ноября 2021 года, в Самаре состоялось заседание оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. На рассмотрения были вынесены предложения по смягчению некоторых ранее введенных коронавирусных ограничений.

Так, на заседании оперативного штаба обсудили возможность увеличения заполняемости зрительных залов, возможность разрешить работать барам и ресторанам с 23:00 до 6:00, а также открытие детских зон в торговых центрах. Чиновники приняли решение отложить эти вопросы еще на неделю и следить за эпидемиологической обстановкой.

Единственное, что оперативный штаб разрешил, так это проводить конгрессно-выставочные мероприятия в специализированных помещениях. Однако допускать участников будут только при предъявлении QR-кодов о вакцинации или о перенесенном заболевании, либо отрицательного ПЦР-теста на COVID-19, выполненного не позднее, чем за 72 часа до посещения.