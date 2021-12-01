На трассе в Самарской области заметили грузовик, который везет вакцину для детей

Грузовик с детской вакциной заметили на трассе под Самарой. Фото: Подслушано Самара

На трассе в Самарской области местные жители заметили большегруз Минздрава РФ, на котором написано «Вакцины для детей». Фотографиями поделились в одном из самарских пабликов.

- Ну, вот и все! Замечен на трассе у Самары, - пишет автор фотографии.

Напомним, в России создана вакцина «Спутник М», которой планируют прививать детей с 12 лет от коронавируса. Сообщается, что как только будет налажено массовое производство вакцины, то она начнет поступать в региональные медицинские учреждения.

Стоит отметить, что в 2021 году более 16 тысяч самарских детей заболели новой коронавирусной инфекцией, из них около 1100 малышей до года. Вакцинация детей поможет повысить уровень защиты, а также поможет укрепить коллективный иммунитет.