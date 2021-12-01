Через реку Самару могут построить еще один мост с третьей линией метро

В Самаре может появиться еще один мост Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре на общественное обсуждение вынесли скорректированный генеральный план города. В генплан в ноябре 2021 года чиновники внесли ряд изменений и добавили перспективные объекты строительства. Так, в Самаре может появиться еще один мост.

Согласно генплану, мост должен расположиться между существующими Самарским (Фрунзенским) и Южным. Он расположен выше железнодорожного моста по течению и служит продолжением магистрали «Центральная», которая по плану должна будет пересекаться с новой Южной обводной недалеко от железнодорожного вокзала. Эта дорога продолжится и на левом берегу Самарки и дойдет до пересечения улицы Уральской и Новокуйбышеского шоссе. Кроме того, по мосту будет проходить третья линия метро.

Напомним, общественное обсуждение нового генерального плана Самары продлится до 16 декабря 2021 года. Однако внести свои замечания можно только до 10 декабря. Ознакомиться с проектом можно в здании департамента градостроительства на ул. Галактионовская, д. 132, холл 1-го этажа. Экспозиция работает с понедельника по четверг с 9.00 до 17.00, в пятницу с 9.00 до 16.00.