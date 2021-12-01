В Самаре эвакуировали людей из ТЦ «Империя» 1 декабря 2021 года

Пока нет официальной информации. Фото: группа "Подслушано Самара"

Днем, 1 декабря 2021 года, очевидцы сообщили в социальных сетях о эвакуации из торгового центра «Империя» на Московском шоссе.

По мнению пользователей и посетителей торгового центра, возможно проходят учения. Пока официальной информации от полицейских не поступило. Люди столпились у входа в здание и ждут дальнейших решений.

Напомним, что 23 ноября 2021 года также эвакуировали посетителей и работников ТРК «Московский». Тогда была угроза минирования. На место сразу прибыли оперативные службы и начали проверку.