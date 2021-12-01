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Общество1 декабря 2021 10:58

Самарскую «Вертолетку» признали лучшим проектом общественного пространства 2021 года

Обновленная площадка — излюбленное место для отдыха горожан
Анастасия ФИЛАТОВА
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Вертолетная площадка преобразилась летом 2021 года / Фото: администрация Самары

Вертолетная площадка преобразилась летом 2021 года / Фото: администрация Самары

Проект обновления Вертолетной площадки, которая находится в Красноглинском районе Самары, стал победителем XII Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре 2021 года. Его признали лучшим реализованным объектом общественного пространства площадью 1-5 га.

«Вертолетку» открыли после обновления 1 июля 2021 года. Работы в популярном среди самарцев месте велись с 2020-го. При реконструкции постарались сохранить уникальный ландшафт площадки. Локацию, с которой открывается красивейший вид на волжские просторы, сделали двухуровневой. Также там обустроили прогулочные зоны, смотровые площадки, детский игровой комплекс, навесы и лежаки для отдыха.

Добавим, что призером премии стал еще один проект из Самары. Это видеофильм «Обновленная «Вертолетка». Его признали лучшим фильмом по ландшафтной архитектуре.