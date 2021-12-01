Мэрия утвердила новые тарифы на проезд в транспорте Самары с 1 января 2022 года

Новый год принесет самарцам подорожание проезда в транспорте Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти Самары утвердили новые тарифы на проезд в общественном транспорте. Стоимость билета повысят с 1 января 2022 года. Об этом сообщается в постановлении на сайте городской администрации.

Так, проезд в трамваях, автобусах, троллейбусах и метро подорожает с 32 до 35 рублей за наличный расчет. А по карте — с 29 до 32 рублей. Стоимость безлимитной транспортной карты составит 1985 рублей.

Тариф за одну поездку по карте школьника установили в 16,6 рубля, по карте студента — 17 рублей. Сами проездные подорожают до 640 и 850 рублей соответственно. Также студенты смогут приобрести специальные карты с ограниченным количеством поездок — 20 (330 рублей) или 40 (660 рублей).

Владельцев социальных карт изменения не затронут. Они по-прежнему будут платить 270 рублей за 90 поездок.

Отметим, в Самаре могут ввести мораторий на повышение стоимости проезда в общественном транспорте. Планируется, что новые тарифы будут действовать до конца 2023 года.