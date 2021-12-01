В Самаре строительство путепровода вдоль проспекта Карла Маркса закончат в 2030 году

Проспект Карла Маркса свяжет путепровод Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре власти вынесли на общественное обсуждение проект изменений в генеральном плане города. Планируется строительство путепровода вдоль проспекта Карла Маркса.

Перспективный транспортный объект закончат в 2030 году. Планируется построить путепровод, проходящий через улицу Ново-Вокзальную, железнодорожные пути, а также улицы Советской Армии, Революционную, Владимирскую и Урицкого.

Этот проект начинает принимать реальные очертания. На строительство первого этапа этой дороги от северных границ города предусмотрено 9 млрд рублей.

Напомним, что власти также планируют перенос речного порта из русла Самарки на Красную Глинку, а также строительство многих объектов, связывающих исторический центр с Заречьем.