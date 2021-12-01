В Самарской области женщину, избившую своего грудного ребенка, взяли под стражу

Подозреваемую взяли под стражу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Жигулевск Самарской области подозреваемой в избиении своего грудного ребенка женщине избрали меру пресечения. Ее взяли под стражу.

По данным СУ СК России по Самарской области, на 21-летнюю местную жительницу возбудили уголовное дело за причинение тяжкого время своему новорожденному сыну. Вечером, 28 ноября, подозреваемая руками и ногами била своего ребенка за слишком громкий плач. Пострадавший малыш был доставлен в больницу с кровоподтеками и закрытым переломом бедренной кости.

В среду, 1 декабря, суд принял решение взять женщину под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего». Расследование продолжается.