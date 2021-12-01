Прокуратура Самары начала проверки из-за травмирования горожан в условиях гололеда

В Самаре очень скользко Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре прокуратура начала проверки из-за травмирования горожан в условиях гололеда. Об этом сообщают в надзорном ведомстве.

В Самаре установилась дождливая погода при температуре около нуля градусов. В таких условиях на дорогах образуется гололедица. Как сообщалось ранее, депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн обратился в прокуратуру с запросом проверить работу коммунальных служб. Парламентарий направил обращение после того, как стали появляться сообщения, что многие горожане оказались в травмпунктах из-за скользких дорог.

Как отмечают в прокуратуре, были выявлены нарушения, представления об устранении которых направлены главе Самары, а также в МП «Благоустройство» и ООО «Кедр-1».

Также проведены проверки по указанию ГИБДД, по результатам которых заведут административные дела.