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Общество1 декабря 2021 12:42

Прокуратуру попросили проверить коммунальщиков из-за гололеда в Самаре

Обращение в ведомство направил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн
Анастасия ФИЛАТОВА
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Все тротуары Самары 30 ноября 2021 года были покрыты льдом

Все тротуары Самары 30 ноября 2021 года были покрыты льдом

Фото: Антон ЧЕРЕПОК

В Самаре прокуратура проверит работу коммунальщиков. Поводом этому стал гололед 30 ноября 2021 года, из-за которого пострадали сотни горожан.

— Обратился в прокуратуру с запросом о проведении проверки работы городских и коммунальных служб. Кто виноват, что они оказались не готовы к гололеду, и кто ответит за пострадавших жителей, — написал депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн в телеграме.

Напомним, накануне все улицы Самары превратились в каток. Обледенели дворы, подходы к детским садам, школам, больницам, а также остановочные площадки. Когда утром горожане отправились на работу и учебу, ни реагентов, ни песка на пешеходных дорожках они не обнаружили. Многие открыли сезон падений. Из-за этого травмпункты оказались переполнены.

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