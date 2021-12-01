Прокуратуру попросили проверить коммунальщиков из-за гололеда в Самаре

Все тротуары Самары 30 ноября 2021 года были покрыты льдом Фото: Антон ЧЕРЕПОК

В Самаре прокуратура проверит работу коммунальщиков. Поводом этому стал гололед 30 ноября 2021 года, из-за которого пострадали сотни горожан.

— Обратился в прокуратуру с запросом о проведении проверки работы городских и коммунальных служб. Кто виноват, что они оказались не готовы к гололеду, и кто ответит за пострадавших жителей, — написал депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн в телеграме.

Напомним, накануне все улицы Самары превратились в каток. Обледенели дворы, подходы к детским садам, школам, больницам, а также остановочные площадки. Когда утром горожане отправились на работу и учебу, ни реагентов, ни песка на пешеходных дорожках они не обнаружили. Многие открыли сезон падений. Из-за этого травмпункты оказались переполнены.

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