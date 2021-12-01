Уголовное дело по факту неправильной уборки снега с предполагаемым ущербом в 5 млн рублей возбудили в Самаре

Нарушения допущены в прошлом сезоне при уборке снега Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре расследуют уголовное дело по факту халатности, возбужденное из-за нарушений при уборке снега с предполагаемым ущербом в 5 млн рублей. Его расследование находится на контроле городской прокуратуры, сообщили в надзорном ведомстве.

- Советским МСО СУ СК РФ по Самарской области по фактам <…> допущенным в осенне-зимний период 2020-2021 годах возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ, - говорится в сообщении прокуратуры Самары.

Речь идет о нарушениях, допущенных при уборке снега в городе в прошлом зимнем сезоне. Уже в этом году прокуратура привела проверку готовности уборки снега и выявила нарушения. Как выяснилось, отведенные городской администрацией места для складирования снега не в полном объеме соответствуют установленным требованиям. Главе Самары вынесено представление об устранении нарушений.

По аналогичным нарушениям расследуется уголовное дело, которое прокуратура контролирует наряду с делом, возбужденным по факту хищения средств, выделенных на уборку снега.