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Общество2 декабря 2021 4:16

Бизнесмен Владимир Аветисян рассказал, что построят на территории бывшего ЗИМа в Самаре

В Самаре появится новый микрорайон
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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На территории бывшего завода через 10 лет появится новый микрорайон

На территории бывшего завода через 10 лет появится новый микрорайон

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский бизнесмен Владимир Аветисян, который является одним из владельцев территории бывшего завода имени Масленникова, рассказал о планах по застройке заброшенной территории предприятия в эфире радио «Эхо Москвы в Самаре».

По словам застройщика, в Самаре появится новый микрорайон, который должен стать украшением города. Там будет построены не только высотные жилые дома, но и детские сады и школы.

- Если по нормативу понадобится больница, то она там будет. Также планируется возвести храм, - сказал бизнесмен.

Территорию нового микрорайона облагородят – там будет парк, ухоженные дворы, удобные подъездные пути и проезды внутри квартала. С точки зрения расположения, когда окна квартир будут выходить на Волгу, микрорайон можно назвать элитным. Однако Аветисян заверил, что там будут продаваться квартиры для разных кошельков и социального статуса.

По плану, новый микрорайон возведут в течение десяти лет. Работы по расчистке территории уже начались.