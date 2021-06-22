На территории бывшего Завода имени Масленникова в Самаре началась подготовка к строительству нового ЖК «ЗиМ»

На территории бывшего ЗиМа построят многофункциональный жилой комплекс Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре на берегу Волги начали подготовку к строительству нового масштабного жилого комплекса. ДК «Древо» построит многофункциональный жилой комплекс переменной этажности на территории бывшего Завода имени Масленникова на пересечении улицы Липецкая и Мусоргского.

Площадь застраиваемого участка составляет 5 га, рядом располагается ЖК «Парус». Застройщиком площадки «ЗиМ» выступил девелоперская компания «Древо», которой владеет бенефициар Николай Чудаев и принадлежащая ему компания «Специализированный застройщик «Желябово».

Ранее губернатор Самарской области сообщил, что у территории бывшего завода 6 собственников, которые планировали точечно застроить берег Волги. Однако в правительстве эту идею не поддержали и приостановили выдачу разрешений на строительство до тех пор, пока не будет предоставлен комплексный проект освоения территории. Кроме того, чиновники планируют построить на берегу еще одну набережную.

Также через данный участок проходит улица Липецкая, которую планируют полностью отремонтировать уже к ноябрю 2022 года. По предварительным данным на реконструкцию будет выделено 76,3 миллиона рублей из регионального бюджета. В настоящее время Министерство транспорта ищут подрядчика на выполнение работ по созданию проектной документации и реконструкции дороги.