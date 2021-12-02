Несколько участков изымут в Ленинском районе Самары для строительства метро

Участки изымут для строительства метро от "Алабинской" до "Самарской" Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В Самаре планируют изъять несколько земельных участков в Ленинском районе. Эти площадки необходимы для проектирования и строительства метро — от станции «Алабинская» до станции «Самарская», говорится в сообщении на сайте городской администрации.

В списке девять участков. Большинство из них расположены на пересечении улиц Самарской и Ярмарочной. Там находятся различные киоски и ларьки. Кроме того, под изъятие попали дома № 186, 188 и 203 на улице Самарской.

Собственники, землевладельцы и арендаторы участков могут в течение 60 дней подать заявления об учете своих прав на землю или объекты недвижимости. Их будет принимать министерство строительства Самарской области (443010, ул. Самарская, 146, кабинет № 208) с 9:00 до 18:00 по будням. Там же будет представлен проект межевания территории.

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