«ТеррНИИгражданпроект» распланирует территорию под станцию метро «Театральная» в Самаре

В Самаре продолжат строительство первой ветки метрополитена Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Определен подрядчик, который подготовит документацию по планировке территории под метро в Самаре. Этой работой займется ГУП институт «ТеррНИИгражданпроект».

— По окончании срока подачи заявок подана только одна заявка. Она соответствует требованиям, — говорится на сайте госзакупок.

Организации предстоит подготовить документацию по планировке территории метрополитена от станции «Самарская» до станции «Театральная». Общая площадь участка составит 12,4 га. Срок выполнения работ — до 28 декабря 2021 года. Заказчиком выступает региональное министерство строительства. Из областного бюджета направят на эти цели 13,8 млн рублей.

Напомним, саму станцию «Театральная» планируют построить к 2024 году. Губернии одобрили инфраструктурный бюджетный кредит в 10,4 млрд рублей.