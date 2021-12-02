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Общество2 декабря 2021 13:51

Стала известна причина сноса мертвого города под Самарой

Площадка с недостроями находится в селе Водино
Анастасия ФИЛАТОВА
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Проект заморозили в 90-х годах прошлого века

Проект заморозили в 90-х годах прошлого века

Фото: Скриншот с видео

Названа причина сноса недостроенного жилого комплекса в селе Водино Красноярского района. Это место было заброшено в 90-х годах прошлого века. С тех пор его называют мертвым городом.

Дома находятся в муниципальной собственности, но администрация не собирается возобновлять строительство. Причина — угроза обрушения. Это выявили в ходе проверки прокуроры. Они обратились в суд с требованием запретить доступ посторонних на опасную территорию. В итоге было решено снести дома.

По данным мэрии Самары, департамент управления имуществом сейчас готовит необходимые документы. Сроки проведения работ и их стоимость пока не называются.