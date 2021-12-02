В Самаре нашли женщину, оставившую свою дочь мертвой в съемной квартире

Женщину нашли живой. Фото: "ЛизаАлерт"

В Самаре поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» обновил ориентировку на пропавшую женщину, оставившую свою дочь мертвой в съемной квартире. Сбежавшая мать жива.

Напомним, что 41-летняя Екатерину Безгину никто не видел с 19 ноября 2021 года. Последний раз она звонила брату владельца квартиры, которую снимала. Она заявила, что съезжает. Вечером, 20 ноября 2021 года, мужчина приехал проверить квартиру, дверь в которую была открыта, и нашел мертвую четырехлетнюю дочь Екатерины.

Пока нет официальной информации о смерти ребенка и побега женщины. Известно, что женщина оставила записку на холодильнике, в которой просит передать вещи, игрушки и посуду в городской кризисный центр для женщин. Также она указала, что скорее всего ни ее, ни дочки уже нет в живых. Расследование продолжается.

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