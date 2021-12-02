В УФСИН рассказали о побеге опасного преступника из колонии в Самаре

Радик Гайфутдинов отбывал наказание в колонии строгого режима №6 в Самаре Фото: Предоставлено "Комсомолке"

2 декабря из исправительной колонии строгого режима, расположенной в поселке Управленческом в Самаре, совершил побег один из заключенных.

Радик Гайфутдинов отбывал срок за несколько краж, на его счету также – нанесение тяжких увечий человеку, разбойные нападения, незаконный оборот оружия и прочие тяжкие преступления. Последний из приговоров ему вынесли за по ст.226 УК РФ «Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств»

- Побег заключенный совершил с выводного объекта, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» в УФСИН России по Самарской области. - На место чрезвычайного происшествия немедленно выехало руководство. Оперативная обстановка в исправительной колонии №6 контролируемая. Организованы все необходимые мероприятия по задержанию осужденного, к розыску привлечены сотрудники ОВД.

- В парке полицейские только что фото его показали, спрашивали, видела его или нет. Попросили сразу звонить в органы и в диалог с ним не вступать. Сказали, что нужно его остерегаться, - по словам жителей поселка Управленческий, где расположена колония, наиболее активные поиски ведутся именно там.

Приметы Гайфутдинова: худощавый, шея короткая, глаза светлые, брови широкие, губы тонкие, плечи опущенные, лицо круглое.

Всех, кто знает что-либо о его местонахождении, просят звонить по телефонам: 8-(846)-332-31-22, 8-(846)-339-38-00, 8-(846)-339-45-21.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ходил в самоволку, падок на золото: в Самаре из колонии сбежал опасный преступник

Мужчина с богатым криминальным прошлым сбежал из ИК №6 в Самаре (подробности)