Суд решил судьбу участка на ул. Солнечной в Самаре, где хотят построить высотки

Жители микрорайона давно пытаются привлечь внимание властей к своей проблеме Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Красноглинский районный суд Самары вынес решение о судьбе участка на улице Солнечной, 36б-40. Владелец земли — ООО «Скиф» — планирует построить в густонаселенном микрорайоне очередную высотку, местные жители против.

Горожане уже давно протестуют против возведения многоэтажки. Они хотят видеть на этом участке детский садик или парк. Сейчас данная территория находится в зоне Ц-3. Местные жители предложили сменить ее на Ц-4с, которая не предусматривает высотную застройку.

Мэрия Самары пошла на встречу и согласилась провести по этому вопросу публичные слушания. Они стартовали в сентябре 2021 года и продлились месяц. Более 700 человек высказались за смену зонирования, однако буквально в последний день слушания приостановили — такое решение вынес Красноглинский районный суд.

Как выяснилось, некий Валерий Стрюков, который владеет строительной фирмой, подал иск. Он заявил, что смена зонирования нарушает его права и противоречит градостроительному законодательству. В итоге суд установил обеспечительные меры — запретил менять зонирование, пока не будет вынесено решение по иску.

Заседание назначили на 17 ноября 2021 года, однако его пришлось отложить до 29-го числа. В минувший понедельник Красноглинский районный суд Самары вынес решение — он отказал в удовлетворении иска.