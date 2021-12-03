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Общество3 декабря 2021 9:59

В Самаре попросили отменить маршрутки № 96, 205, 268 и 295

С таким заявлением в департамент транспорта обратился перевозчик
Анастасия ФИЛАТОВА
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Все четыре маршрута курсируют до микрорайона Крутые Ключи

Все четыре маршрута курсируют до микрорайона Крутые Ключи

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре могут исчезнуть маршрутки № 96, 205, 268 и 295. Все они курсируют в микрорайон Крутые Ключи. В департамент транспорта города поступили заявления от перевозчика — ООО «Рейс». Он попросил отменить эти автобусные маршруты.

— Была создана рабочая группа. Она проанализировала данные изменения и приняла решение об их целесообразности, — говорится в пояснительной записке к проекту постановления на сайте мэрии Самары.

Напомним, осенью 2021 года в Самаре появились новые межмуниципальные маршруты — №№ 305, 368, 395 и 396. Они курсируют до микрорайона Кошелев-проект и пгт Петра Дубрава. Как ранее объясняли в Минтрансе региона, данные автобусы призваны разгрузить маршрут № 480.