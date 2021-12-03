Новый двухэтажный поезд начал ходить между Оренбургом, Самарой и Москвой с 3 декабря 2021 года

В вагонах состава есть душ, сейфы, USB-порты и многое другое Фото: Антон ЧЕРЕПОК

В пятницу, 3 декабря 2021 года, по маршруту Оренбург — Самара — Москва начал курсировать новейший двухэтажный поезд. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

Состав стартовал из Оренбурга в 11:25, к вечеру он прибудет в Самару. С местного ж/д вокзала он отправится в 18:38. Прибытие в Москву намечено на субботу, 4 декабря, в 10:25. Время пути от Оренбурга до Самары составит чуть более 7 часов, а между Самарой и Москвой — около 17 часов.

Планируется, что поезд № 137/138 будет курсировать ежедневно. Отправление с Казанского вокзала в столице намечено на 17:16, прибытие в Самару — на следующие сутки в 11:34. В 12:17 состав стартует в Оренбург, а прибудет — в 20:25. Время везде указано местное.

Отметим, вместимость двухэтажного поезда на 40% превышает вместимость обычного. В вагонах нового поколения есть душевая кабина, детское купе, отделения для крупногабаритного багажа. В каждом купе предусмотрены панель для регулировки температуры, сейфы, розетки и USB-порты, а также устройства для беспроводной зарядки.

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