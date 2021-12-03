В 2022 году в Самарской области более 16 тысяч домов получат возможность подключить газ

В Правительстве региона обсудили исполнение программы социальной газификации

В правительстве Самарской области состоялось совещание по исполнению программы социальной газификации, которая позволяет бесплатно проводить газ до границ земельных участков жителей региона. В Самарской области 1334 населенных пункта, из которых в 1160 на границах расположены распределительные газовые сети. Так, более 16 тысяч домов в настоящее время не могут провести газ, так как у них необходимо строить газопровод либо проводить реконструкцию существующих.

Как сообщили в компании ООО «СВГК», сейчас уже разработан план по строительству и реконструкции распределительных газопроводов. К 2022 году для 16033 домовладений создадут все условия для подключения газа.

- По плану, в конце декабря 2021 году будет обеспечена техническая возможность для подключения 2214 домов в населенных пунктах Самарской области. До 2023 года запланировано строительство газопровода для оставшихся 13819 домовладений, - рассказали представители по исполнению программы социальной газификации СВГК.

Напомним, размер компенсационной социальной выплаты в Самарской области составляет 145 тысяч рублей. Воспользоваться социальной выплатой на бесплатное доведение газа до участка могут жители Самарской области, относящиеся к льготной категории граждан – многодетные семьи, ветераны, инвалиды и другие льготники. Председатель правительства Виктор Кудряшов поручил министру социально-демографической и семейной политики Регине Воробьевой подготовить предложения по расширению списка льготников, которые могли бы воспользоваться этой мерой поддержки, а также рассмотреть возможность увеличения размера выплаты, чтобы она могла покрыть строительство внутридомовой газовой сети.