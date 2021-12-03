В Самаре сквер Аксаковых на улице Красноармейской украсили к Новому году

В сквере Аксаковых появилась сказочная яблоня. Фото: администрация Самары

В пятницу, 3 декабря 2021 года, всего за один день установили новогоднюю иллюминацию в сквере Аксаковых на улице Красноармейской в Самаре. Сотрудники «Самарагарсвет» в ускоренном темпе создают праздничную атмосферу на улицах и всех знаковых площадках города.

У входной группы в сквере Аксаковых со стороны улицы Красноармейской «выросла» яблоня с ярко-красными «плодами». И ствол дерева и сами яблочки сияют, усиливая сказочную атмосферу уютного сквера.

Напомним, в Самаре планируется установить более 7 тысяч светящихся иллюминаций, в том числе гирлянды вдоль дорог. Также сегодня, 3 декабря, начали украшать вертолетную площадку в поселке Управленческом.