В отношении должностных лиц ИК-6 в Самаре, откуда сбежал заключенный, возбуждено уголовное дело

Заключенный сбежал через окно в столовой Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Следователи возбудили уголовное дело из-за халатности должностных лиц исправительной колонии в Красноглинском районе, откуда 2 декабря 2021 года заключенный совершил побег. Как выяснилось, осужденный 42-летний Радик Гайфутдинов делал ремонт в столовой, и у него получилось сбежать из-под охраны временного караула.

Как сообщили следователи, осужденный выполнял ремонтные работы в здании столовой, которая прилегает к территории учреждения. Из-за допущенной халатности, Гайфутдинову удалось сбежать через окно на первом этаже.

В настоящее время беглец не найден, ведутся оперативные мероприятия по розыску преступника.

Напомним, Радик Гайфутдинов начал преступную деятельность с 2000 года. Он был не раз судим за самоволку из армии, грабеж, разбои, незаконный оборот оружия, нанесение тяжких телесных повреждений, а также множество краж.